الزرفي‭ ‬يطلب‭ ‬جلسة‭ ‬برلمانية‭ ‬للثقة‭:‬ لا‭ ‬تراجع‭ ‬ولن‭ ‬أخون‭ ‬التكليف‭ ‬

2020/04/04 | 02:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حظر‭ ‬الاشخاص‭ ‬والمركبات‭ ‬في‭ ‬كردستان‭ ‬العراق ‭ ‬بغداد‭ -‬اربيل ‭ -‬الزمان‭ ‬ اعلنت‭ ‬حكومة‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬،‭ ‬الجمعة،‭ ‬عن‭ ‬فرض‭ ‬حظر‭ ‬على‭ ‬الاشخاص‭ ‬والعجلات‭ ‬لمدة‭ ‬48‭ ‬ساعة‭.‬ وقالت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬قصير،‭ ‬انه‭ ‬‮«‬تقرر‭ ‬فرض‭ ‬حظر‭ ‬شامل‭ ‬على‭ ‬التجوال‭ ‬لمدة‭ ‬48‭ ‬ساعى‭ ‬يبدأ‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬غد‭ ‬السبت‮»‬‭.‬ واضافت‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الحظر‭ ‬يسمل‭ ‬العجلات‭ ‬والاشخاص‭ ‬ايضا‮»‬‭.‬وذلك‭ ‬بعد‭ […]

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