2020/04/04 | 02:20 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حظر الاشخاص والمركبات في كردستان العراق بغداد -اربيل -الزمان اعلنت حكومة اقليم كردستان العراق ، الجمعة، عن فرض حظر على الاشخاص والعجلات لمدة 48 ساعة. وقالت في بيان قصير، انه «تقرر فرض حظر شامل على التجوال لمدة 48 ساعى يبدأ من يوم غد السبت». واضافت ان «الحظر يسمل العجلات والاشخاص ايضا».
وذلك بعد […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزرفي يطلب جلسة برلمانية للثقة: لا تراجع ولن أخون التكليف ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وذلك بعد […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزرفي يطلب جلسة برلمانية للثقة: لا تراجع ولن أخون التكليف ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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