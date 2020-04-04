محمود الصباغ - الطائفية ونظام الحكم في سوريا

2020/04/04 | 02:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمود_الصباغ كيف يؤثر المكوّن الطائفي المتعدد في دولة متعدة الطوائف على نظام الحكم فيها؟ لاسيما ما يتصل بالاختلافات بين الديمقراطية و النزعة الاستبدادية, وكيف تؤثر هذه الأخيرة على النزعة الطائفية؟.سوف نبحث هنا في الأدبيات المتعلقة بالهوية لاسيما الطائفية منها, وكيف يمكن لهذه الهوية " الطائفية" أن تؤثر في تشكيل أنواع مختلفة من أنظمة الحكم.كذلك سوف نبحث في أدبيات علم الاجتماع التاريخي عندما يدور الحديث عن ك......

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