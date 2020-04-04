2020/04/04 | 02:25 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #محمود_الصباغ كيف يؤثر المكوّن الطائفي المتعدد في دولة متعدة الطوائف على نظام الحكم فيها؟ لاسيما ما يتصل بالاختلافات بين الديمقراطية و النزعة الاستبدادية, وكيف تؤثر هذه الأخيرة على النزعة الطائفية؟.سوف نبحث هنا في الأدبيات المتعلقة بالهوية لاسيما الطائفية منها, وكيف يمكن لهذه الهوية " الطائفية" أن تؤثر في تشكيل أنواع مختلفة من أنظمة الحكم.
كذلك سوف نبحث في أدبيات علم الاجتماع التاريخي عندما يدور الحديث عن ك......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمود الصباغ - الطائفية ونظام الحكم في سوريا) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كذلك سوف نبحث في أدبيات علم الاجتماع التاريخي عندما يدور الحديث عن ك......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمود الصباغ - الطائفية ونظام الحكم في سوريا) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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