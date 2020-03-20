محمد بقوح - كورونيات (4)

2020/04/04 | 02:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_بقوح الرقم 74.يحمل أكثر من معنى.إنه تحصيل الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في مغرب اليوم.20 مارس 2020.مغرب الأمل.مجهود كبير يبذل لمواجهة هذا الوباء الغريب.المواطن كذلك على وعي كبير مماثل، بل مضاعف بحساسية المرحلة التي نمر منها جميعا.وطنا ومواطنين.إن كل التدابير الوقائية التي اتخذت مؤخرا، كحظر التجول، وحالة الطوارئ، تعني تشديد محاصرة فيروس كورونا اللعين، حتى يبقى بعيدا عن أجسادنا، بالرغم من انه يش......

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