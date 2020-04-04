تيار الكفاح العمالى - مصر - تحليلات ماركسيه صديقه.العراق:رؤية ” البديل الاشتراكي ” حول الاوضاع العالمية الراهنة .!

2020/04/04 | 02:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #تيار_الكفاح_العمالى_-_مصر ..لم تكشف أزمة انتشار وباء كورونا عن تفاقم الازمة الاقتصادية العالمية التي يعاني منها النظام الرأسمالي في العالم فقط، بل كشفت عن هشاشة النظام الصحي على صعيد العالم و عجز الانظمة الرأسمالية عن تأمين الحماية الصحية لمواطنيها.فليس منالمستغرب أن نجد إن دولاً تحتل موقعا متقدما في الاقتصاد العالمي لا تملك العدد الكافي من اجهزة التنفس الاصطناعي!! او عددا كافيا من الأسرة، او دولا كفلندة و التي تتق......

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