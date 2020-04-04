فؤاد الصلاحي - ما بعد الجائحة كورونا

2020/04/04 | 02:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فؤاد_الصلاحي منذ تسعينات القرن الماضي او قبله بقليل تواصل الحديث عن المابعديات (ما بعد البنيوية ، مابعد الحداثة ، مابعد المجتمع الصناعي، مابعد العولمة ...) وظهر الحديث عنها في عشرات الدراسات الفلسفية والسوسولوجية اضافة الى التعبيران الفنية من خلال نماذج جديدة في الفن التشكيلي والموسيقى وفي مختلف انماط البناء حيث التشكيلات الهندسية المغايرة لما كان مألوفا ..كلها تعبر عن صور لمابعد مجتمع الحداثة ..وترابط هذا ال......

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