2020/04/04 | 02:30 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجدد مناشدة المنتسبين العائدين للخدمة الفقرة (ج) بصرف رواتبهم ويطالبون بتحسين مؤونتهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/04 | 02:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تجدد مناشدة المنتسبين العائدين للخدمة الفقرة (ج) بصرف رواتبهم ويطالبون بتحسين مؤونتهم) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تجدد مناشدة المنتسبين العائدين للخدمة الفقرة (ج) بصرف رواتبهم ويطالبون بتحسين مؤونتهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).