دولة تفصل رجالها عن نسائها بسبب كورونا

2020/04/04 | 02:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /بينما تتبنى معظم دول العالم الاحترازات الوقائية ذاتها من فيروس كورونا المستجد، شرعت السلطات في بنما في اتخاذ إجراء جديد وغير تقليدي لمكافحة تفشي الوباء.ووفقما ذكرت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأميركية، فإن حكومة بنما اتخذت قرارا يقضي بفصل الرجال عن النساء، والحرص على عدم التقائهم ببعضهم البعض في الأماكن العامة لمدة لا […]

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