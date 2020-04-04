كورونا يصل لنجوم الفن بتركيا..

2020/04/04 | 02:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال موقع CNN Turk، الناطق بالتركية، الأربعاء 1 أبريل/نيسان 2020، إن الممثل التركي تورهان كايا، بطل مسلسل وادي الذئاب (69 عاماً)، توفي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وفقاً لما صرّح به ابنه.

تورهان كان يشكو قبل أيام من السعال الحاد، قبل أن تتأكد إصابته بكورونا،

ونقل إلى غرفة العناية المركزة، ولكنه فارق الحياة.

كما أفادت صحف تركية بأن الأشخاص الذين كانوا على اتصال مباشر بالممثل الراحل، وهم زوجته وابنه وابنته خضعوا هم كذلك لفحص كورونا، وجاءت نتائج الفحوصات سلبية، ما جعل الأسرة تزعم أن تورهان أصيب بالفيروس في المستشفى.

تورهان كايا، اشتهر في العالم العربي بدور “أورديناريوس”، في المسلسل التركي الشهير وادي الذئاب.

يأتي هذا في وقت نُقل فيه الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ، المعروف في العالم العربي بمهند إلى المستشفى، في وقت متأخر من ليل أمس الثلاثاء، للاشتباه في إصابته بفيروس كورونا.

كيفانش كتب في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، أنه نُقل إلى المستشفى بسبب شكوك حول ظهور أعراض كورونا عليه، وطلب من محبيه عدم القلق، مشيراً إلى أنه بانتظار نتائج الفحص.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت الصحة التركية تسجيل 46 وفاة جديدة، خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 214، مضيفة أن أعداد المصابين بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 13 ألفاً و531، في حين وصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 243.

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