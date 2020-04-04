 هذه بشرتي وهذا أنفي .. هل للجمال مقياس؟- دلال بشار

2020/04/04 | 02:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دلال بشار كان الجمال ولايزال تحفة القصص وحديث الساعة بين النساء عند اجتماعهن في أي زمان ومكان.لا بد دوماً ان يطرق موضوع الجمال باب حديثهن ويفرض نفسه حتى أصبح محور الجلسات والنقاشات ، وايامنا الحالية تشهد ذلك مراراً ..اذا ما فتحت التلفاز رأيت برامج عن الجمال حتى بدأ الاعلام يتنافس على اجتذاب خبراء […]

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