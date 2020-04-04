2020/04/04 | 03:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ياسين_الحاج_صالح تُعرِّف حنة آرنت التفكير بأنه حوار مع النفس.وهي تنسب هذا التصور إلى «التراث الغربي»، وتعيد أصوله إلى أفلاطون.فكأنما في التفكير تزدوج النفس إلى متكلم ومخاطب، يتحاوران في شأن ما من أجل معرفة أفضل، وهذا مثلما كان سقراط يتحاور مع أثينيي عصره، ومثلما سمحت ديمقراطية أثينا بأن تكون السياسة اجتماع المواطنين وتبادلهم الكلام.التجربة السقراطية التي حمّل أفلاطون تفكيره الخاص على منهجها الحواري المولد للأفك......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#ياسين الحاج صالح - أصوات الغائبين: أفكار لإصلاح التفكير) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#ياسين الحاج صالح - أصوات الغائبين: أفكار لإصلاح التفكير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).