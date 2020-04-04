2020/04/04 | 03:00 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ هدى العزاوي

كشف البنك المركزي العراقي عن تنفيذ خطوات عدة للسيطرة على ارتفاع سعر صرف الدولار في الأسواق، أبرزها فتح منافذ للبيع وتعزيز المصارف بالعملة الصعبة، بينما رحج أنْ ينتهي الارتفاع الحاصل في سعر صرف الدولار مقابل العملة المحليَّة خلال الأسبوع

الحالي.

وسجل سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية خلال الأيام الماضية ارتفاعاً ليصل في بعض الأحيان من 126 الى 128 ألف دينار لكل 100 دولار.

وبين مدير الإعلام والعلاقات في البنك المركزي أيسر جبار، في تصريح لـ»الصباح»، أنَّ «المركزي نفذ عدداً من الخطوات للسيطرة على

سعر صرف الدولار»، مشيراً الى أنَّ «البنك سيحاول وبأية طريقة كبح هذا التفاوت الكبير»، متوقعاً أنْ يشهد الأسبوع الحالي «حلاً لهذه المسألة المتعلقة بارتفاع أسعار

الدولار».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المركزي لـ { الصباح »: ارتفاع صرف الدولار سينتهي الأسبوع الحالي) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المركزي لـ { الصباح »: ارتفاع صرف الدولار سينتهي الأسبوع الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).