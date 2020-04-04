استعدادات برلمانيَّة لقراءة قانوني «الأندية والاتحادات»

2020/04/04 | 03:00 - المصدر: الصباح

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الصباح/ مهند عبد الوهاب

تعتزمُ لجنة الشباب والرياضة النيابيَّة، بعد انتهاء الحظر الوقائي المفروض، إتمامَ القراءة الثانية لقانوني الأندية الرياضيَّة والاتحادات الوطنيَّة، مبينة أنهما يعدان من أساسيات العمل الرياضي.

وقال عضو لجنة الشباب والرياضة ديار برواري، لـ»الصباح»: إنَّ «لجنته تستعد بعد إنهاء الحظر الوقائي وانعقاد جلسات مجلس النواب، للقراءة الثانية لقانوني الأندية الرياضيَّة والاتحادات الرياضيَّة الوطنيَّة ومن ثم التصويت عليهما».

وأكد، أنه «بعد اكتمال التصويت على القانونين اللذين يعدان من أساسيات العمل الرياضي، هناك العديد من القوانين التي ننتظر إقرارها، منها القوانين التي ستحدد الانتخابات الرياضيَّة والهيئات الرياضيَّة العامة، فضلاً عن تنظيم برامجها وسياساتها الماليَّة».

وأشار النائب، الى أنَّ «اللجنة أعدتْ من خلال هذه القوانين خططاً تنظم العمل الرياضي، علاوة على أنها ستعملُ على استقلاليَّة العمل الرياضي وتحديد موازناته بشكلٍ عام ومنفصل، بوصفها مفصلاً مهماً من مفاصل الحياة».

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