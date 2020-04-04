التكافل الاجتماعي يخففُ من وطأة حظر التجوال على محدودي الدخل

2020/04/04 | 03:00 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ وفاء عامر

أظهرت أزمة كورونا، حالة التكاتف والترابط الاجتماعي التي تجلت بتحقيق التكافل بين أبناء المناطق خلال مدة حظر التجوال، ومساندة جهود الحكومة التي تسعى لتوفير الحد الأدنى من متطلبات المعيشة والتي استهدفت بالدرجة الأساس الأسر المتضررة من حظر التجوال من الكسبة ومحدودي الدخل.



وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لتقديم المساعدات الى الأسر المتضررة من حظر التجوال، بينما قامت فرقٌ تطوعيَّة بالتجول في الأحياء السكنيَّة من أجل توزيع مواد إغاثيَّة وغذائيَّة مجاناً في صور جسدت معاني الإنسانيَّة.

ويقول علي جمال، أحد المتطوعين ضمن فرق شعبة الإغاثة والدعم التابعة للعتبة العباسيَّة المقدسة: إنَّ «الفرق تقوم بجولات في جميع مناطق بغداد من أجل توزيع المساعدات الإغاثيَّة بين الأسر المتضررة من حظر التجوال.



وأوضح في حديثه لـ»الصباح»، أنَّ «الفرق تتوجه بحسب مناشدات الأهالي الى المناطق الفقيرة، وقامت خلال الأيام الماضية بجولات شملت العديد من الأحياء».



وفضلاً عن هذه الجهود، فإنَّ هناك مبادرات فرديَّة في أغلب مناطق بغداد والمحافظات، تسهمُ بتخفيف آثار الحظر والتقليل من وطأتها على أسر الكسبة وذوي القوت اليومي.



وبموازاة ذلك، تسعى الحكومة، ممثلة بخليَّة الأزمة، الى المساهمة في توفير المتطلبات الأساسيَّة للأسرة العراقيَّة، لا سيما لمحدودي الدخل.



وأعلن عضو خليَّة الأزمة النيابيَّة علاء الربيعي، في تصريح لـ»الصباح» أنَّ «وزارة التخطيط وخلال اجتماع خلية الأزمة قررتْ تخصيص مبلغ 300 مليار دينار للأسر المتعففة التي هي دون خط الفقر»، موضحاً أنَّ «هذه المبالغ لا تشمل الموظفين والمتقاعدين والمشمولين برواتب الحماية الاجتماعيَّة».

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