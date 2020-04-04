هجوم على هيا الشعيبي بعد احتفالها بميلاد ابنتها

2020/04/04 | 03:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /نشرت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي مقطعاً مصوراً من احتفالها بعيد الميلاد الثالث لابنتها سكينة، مضمنة المقطع برسالة كانت سبباً في تعرضها للهجوم من بعض المتابعين.ونشرت الشعيبي عبر حسابها في إنستغرام مقطع فيديو من الاحتفال وكتبت معلقة: “سكينه حبيبتي بنتي كملت 3 سنين في عز الحظر احتفلنا فيها انا وابوها وخوانه وخداماتها”.لكن […]

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