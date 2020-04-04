برشلونة يحدد سعر بيع كوتينيو

2020/04/04 | 04:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد نادي برشلونة الإسباني، سعر بيع لاعبه البرازيلي فيليب كوتينيو، بعد اهتمام ثنائي البريمرليج، تشيلسي ومانشستر يونايتد.

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