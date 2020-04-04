اختراعات جديدة لمواجهة كورونا

2020/04/04 | 04:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /كان التفكير في فيروس كورونا يسيطر على المصمم ستيف بروكس وهو يقود سيارته إلى مصنعه الواقع في غرب لندن الأسبوع الماضي.وكان السؤال الذي يشغل باله هو: ما الذي يمكنه أن صنعه لفتح الباب دون لمس المقبض؟ وقال بروكس، وهو صاحب شركة دي.دي.بي، التي تصنع الأثاث المكتبي “الكل مضطر لاستخدام الإصبع الصغير أو العثور […]

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