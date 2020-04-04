فاطمة رضا - عزيزي 2020 نحن مستسلمون

2020/04/04 | 04:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_رضا يخيـل إلي بأنني سأفزع فجأة من النـوم في لحظة ما, لأجـد قنـوات الأخبار تتحـدث عن أهداف ميسي وصيحات الموضة كيوم روتيني وإعتـيادي من كل عـام, لكي أتنفس الصعداء وأتيقن أن 2020 كان مجرد حلم, وبعدها أبدأ بإعداد القهوة واستلقي للراحة تحت ظل أي جائحة في هذا العالم, من الصعب تخيل أن كل ما كنا نـشاهد من أخبار مزعجة منذ بداية هذا العـام ومن عداد للوفيات المتصاعـد كل دقيقة ماهو إلا كابوس جاء من مكان ما في دها......

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