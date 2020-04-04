5 قواعد لأسعد شعوب العالم بالعزل

2020/04/04 | 05:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تتصدر فنلندا تصنيف الدول الأسعد في العالم منذ سنوات.ونجح الفنلنديون عبر السنوات في التعايش مع كل الظروف الاجتماعية والاقتصادية والمناخية.وبينما يمرّ العالم بحالة من العزل الصحي نتيجة وباء فيروس كورونا الجديد، وما يرافقها من خوف وانزعاج واكتئاب، تقترح صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية الاستفادة من خمس قواعد فنلندية للحفاظ على السعادة أثناء العزل الصحي.[…]

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