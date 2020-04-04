خلية الأزمة لـ { الصباح }: سيطرنا على الوباء

2020/04/04 | 05:36 - المصدر: الصباح

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بغداد/ عمر عبد اللطيف شيماء رشيد - شذى الجنابي المحافظات/ مراسلو الصباح

في مؤشرٍ للسيطرة على فيروس كورونا؛ ذكرت خلية الأزمة في تصريح لـ»الصباح»، أنَّ «العراق سيصنف من ضمن الدول المسيطرة على وباء كورونا المنتشر في كثيرٍ من دول العالم»، مجددة تأكيدها أنَّ «تمديد حظر التجوال مرهونٌ بالمؤشرات العامَّة للبلد وهل هنالك إصابات أخرى أم لا».

وقال عضو خلية الأزمة جاسم الفلاحي في تصريح لـ»الصباح»: إنَّ «العراق صنفَ من ضمن الدول المسيطرة على الوباء، وهناك تقييمٌ من المؤمل أنْ يصدرَ اليوم من منظمة الصحة العالميَّة بهذا الخصوص لتقييم الأوضاع في دول العالم كافة».



وأكد أنَّ «اللجنة ما زالت مستمرة في اجتماعاتها لتقييم حظر التجوال والخارطة الوبائيَّة»، مشيراً الى أنه «متى ما كانت هناك مؤشرات تدلُّ على أنَّ هناك تحسناً كبيراً في هذا الجانب، ستعملُ اللجنة في هذا الاتجاه»، معرباً عن تفاؤله بـ «الأوضاع التي تسير نحو الأحسن».



ولفت الفلاحي، الى نَّ «وزارة الصحة، انتقلت مؤخراً من مرحلة الدفاع الى الهجوم بالمسح الميداني في بغداد وجميع المحافظات ضمن خطتها لمكافحة فيروس كورونا، مع التركيز على المناطق المكتظة بالسكان».

وأكد أنَّ «وصول العراق الى أرقامٍ مطمئنة بحجم الإصابات جاء نتيجة لجهودٍ مضنية تبذلها الدوائر الصحيَّة»، وقال إنَّ «الوزارة لديها إمكانات وتجارب كثيرة في إدارة الأزمات، وستتمكن من النجاح في القضاء على الفيروس».



من جانبه أكد عضو منظمة الصحة العالميَّة في العراق الدكتور عدنان نوار في تصريح خاص لـ»الصباح»، أنَّ «الأرقام المعلنة لأعداد الإصابات في العراق حقيقيَّة 100 بالمئة وبعيدة عن التزوير»، مشدداً على أنَّ «هذه الأرقام تتمُّ متابعتها ومراقبتها من قبل منظمة الصحة العالميَّة، وسفير الأمم المتحدة، مدير منظمة الصحة العالميَّة الدكتور أدهم رشاد إسماعيل وهو عضوٌ في لجنة الأمر الديواني 55 .

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