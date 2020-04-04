شاهد : نوال الكويتية تبكي بسبب كورونا

2020/04/04 | 06:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو تظهر فيه الفنانة نوال الكويتية وهي تتفاعل مع الحملة التي أطلقتها الجهات المعنية بمكافحة فيروس كورونا في الكويت، والتي تحمل اسم “سننتصر” وصوت مكبرات الصوت مرددة: “إذا كنت تحب الكويت..خليك مع أولادك في البيت”.وأثناء مرور عدد من السيارات خرجت نوال من منزلها لتحيي الحملة التي تجوب […]

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