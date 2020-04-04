بعد مواجهات ليلية عنيفة .. ذي قار تغلق المحافظة بشكل تام وتتأهب لأنذار

2020/04/04 | 07:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت السلطات الامنية في محافظة ذي قار جنوبي العراق يوم السبت فرض حظر تجوال تام داخل المحافظة بعد اندلاع اشتباكات "عنيفة" بين محتجين وقوات الشرطة سقط على اثرها قتيلان وجرحى من الجانبين.

وقال قائد شرطة المحافظة العميد ناصر الاسدي في بيان اليوم انه بناءً على توجيهات خلية الازمة واحداث امس تقرر فرض حظر تام لكل المحافظة وغلق محطات الوقود وقطع كل الطرق والتقاطعات والطرق الخارجية والجسور والمحلات والاسواق ماعدا محال المواد الغذائية ومطاعم السفري والخضروات.

ودعا السكان الى التعاون مع القوات الامنية لحماية امن وسلامة المحافظة، مردقا بالقول يصدر امر بدخول القوة بحالة الانذار و يطلب التحاق المنتسبين كافة من اجل تطبيق حظر التجوال.

وكان مصدر أمني قد افاد يوم الجمعة بمقتل وإصابة 7 متظاهرين برصاص قوات الأمن في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

وقال المصدر لشفق نيوز، إن "نحو 100 متظاهر يستقلون ستوتات ودراجات نارية تجولوا في شوارع الناصرية وطلبوا من دوريات النجدة والشرطة فتح الطرق المغلقة جراء حظر التجوال".

وأضاف أن "هؤلاء قاموا بحرق الإطارات وقطع الطرق في تقاطع البهو وشارع التربية، الأمر الذي أدى لمواجهات مع قوات الأمن المرابطة هناك".

وأشار المصدر إلى أن "متظاهراً قتل وأصيب 6 آخرون برصاص قوات الأمن خلال المواجهات".

وعلى صعيد مواز قال مصدر في الشرطة المحلية ان عنصرا امنيا قد قتل خلال مواجهات امس في مدينة الناصرية.

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