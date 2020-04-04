استغلوا إغلاق كورونا.. وسرقوا لوحة لفنان عالمي

2020/04/04 | 07:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /قامت الشرطة الهولندية، بفتح تحقيق في عملية اقتحام متحف يضم لوحات للفنان الشهير فنسنت فان غوغ، يعتقد أن منفذي العملية استغلوا تدابير الإغلاق المتعلقة بمكافحة تفشي فيروس كورونا المتسجد.وقالت الشرطة الهولندية إن اللصوص اقتحموا متحفا للفنون الهولندية كان قد أغلق مؤخرا بسبب القيود التي تهدف إلى إبطاء انتشار فيروس كورونا.ولم يتضح […]

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