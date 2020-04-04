بالصورة..مذكرة قبض بحق وكيل في التربية العراقية..ما السبب؟

2020/04/04 | 07:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الاموال والجريمة الاقتصادية في العاصمة العراقية بغداد، امر قبض بحق الوكيل الاداري في وزارة التر...

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