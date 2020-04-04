أسواق مدينة ووهان الصينية تبدأ باستعادة نشاطها ولكن بحذر

2020/04/04 | 07:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت الحركة تدبّ في شوارع وأسواق ووهان وسط الصين، بعدما عاشت هذه المدينة أشهراً محمّلة بوباء فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من ألفي وخمسمائة شخص من سكّانها.واستأنف بائعو الخضراوات وأصحاب محال بيع اللحوم والأغذية عملهم، وفق ضوابط صحية التزم بها أيضاً المتسوِّقون الذين لم تغادرهم بعد مشاعرُ الخوف من وباء كورونا.المواطن تشان […]

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