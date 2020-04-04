المعالم التاريخية الخالدة بالعاصمة الإيطالية روما تشتاق إلى روادها

2020/04/04 | 07:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت المعالم الأثرية في مدينة روما وهي خاوية على عروشها.وبدت الشوارع الخلابة للمدينة الخلابة فارغة تقريبًا خلال إغلاق أمرت به الحكومة للحد من انتشار الفيروس التاجي الجديد.وكانت حركة السيارات شبه منعدمة على خلفية القواعد الصارمة التي وضعتها السلطات حيث تمّ تقييد حركة التنقل التي تقتصر على الخروج للضرورة القصوى.

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