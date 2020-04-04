البنك الدولي: نتوقع ركودا عالميا ضخما بسبب وباء كورونا.

2020/04/04 | 08:07 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية _أين} نقلت وكالة رويترز عن البنك المركزي العالمي، بيان له كشف فيه عن توقعه لحدوث ركودا عالميا ضخما بسبب وباء فيروس كورونا، حيث أشار البنك المركزي إلى إمكانية حدوث ركود عالمي ضخم بسبب الوباء العالمي، وأفاد إلى أنه يعتزم الاستجابة بقوة وعلى نطاق واسع لمواجهة الركود المتوقع بسبب فيروس كورونا.وأضاف البنك الدولي، مواجهتنا للركود المتوقع بسبب فيروس كورونا ستكون ببرامج دعم لاسيما للدول الفقيرة.

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