البيت الأبيض يعلن عن اختبار كورونا لكل من سيقترب من ترامب ونائبه

2020/04/04 | 08:07 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية _أين} أعلن البيت الأبيض، مساء الجمعة، أنه سيبدأ فرض اختبار سريع عن فيروس كورونا المستجد لكل من سيكون على مقربة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أو نائبه مايك بنس، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.وقال جود ديري المتحدث باسم البيت الأبيض، إنه بدءاً من اليوم سيخضع أي شخص من المتوقع أن يكون على مقربة من ترامب أو بنس لاختبار فيروس (كوفيد-19)، وذلك حرصاً على صحتهما وسلامتهما".وأضاف ديري أن "الاختبار سيتم فرضه سواء على من يحمل الفيروس بصورة عرضية أو غير الحاملين له، وذلك من أجل الحد من انتقال العدوى بشكل غير مقصود".ترامب قال من جهته في تغريدة له على تويتر إنه: "تم إرسال كميات ضخمة من الإمدادات الطبية، والمستشفيات، والمراكز الطبية المتنقلة، إلى الولايات مباشرة".وأضاف:"لكن البعض لديهم نهم في طلب الإمدادات الطبية، ولن يرضيهم أي شيء على الإطلاق".

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