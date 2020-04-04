البنك المركزي: ارتفاع صرف الدولار سينتهي الأسبوع الحالي


البنك المركزي: ارتفاع صرف الدولار سينتهي الأسبوع الحالي
2020/04/04 | 08:08 - المصدر: موازين
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