اقليم كوردستان يصدر توضيحا بشأن مدّ انبوب ناقل للنفط الى اراضيه من إيران

2020/04/04 | 08:11 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكدت وزارة المالية والاقتصاد في اقليم كوردستان يوم السبت ان الهدف من مشروع مد انبوب ناقل للنفط الى اراضيها من ايران تأمين احتياجات المواطنين من الوقود والمحروقات.

جاء ذلك في رد على تقرير نشره موقع (Iraq Oil Repot) بشأن مشروع مد انبوب ناقل للمشتقات النفطية من ايران عبر معبر "برويز خان" الى الاقليم.

وقالت الوزارة في بيان ورد لشفق نيوز اليوم، إن الهدف من هذا المشروع تأمين احتياجات السوق والمواطنين من المحروقات (البنزين، والكاز، والنفط الابيض) (..) وليس لعملية تبادل النفط الخام.

ونوهت الوزارة الى ان المشروع لم يدخل حيز التنفيذ لغاية الآن لعدم استحصال الموافقات النهائية من الجهات المعنية.

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