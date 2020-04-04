جوكر السفارة .. وتظاهرات نشر كورونا

2020/04/04 | 08:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد حسن العراقي فجأة تظهر دعوات مشبوهة ومسمومة – لكسر حظر التجوال المفروض للحد من إنتشار وباء كورونا – يطلقها ما يسمى بالناشطين المدنيين المعروفين بعمالتهم لسفارة ترامب ..ومن خلال صفحات على الفيس بوك هي الاخرى معروفة بنهجها التخريبي والفوضوي ..والسؤال الذي يطرحه المراقبون هو لماذا يسعى هؤلاء لكسر وتخريب كل الإجراءات التي تتخذها […]

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