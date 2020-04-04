شوارع العاصمة اليونانية فارغة بسبب العزل المفروض على السكان

2020/04/04 | 08:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدت شوارع العاصمة اليونانية أثينا كمدينة أشباح بعد أن خلت من المارة، فحتى الأحياء والساحات التي عادة ما تكون مزدحمة ظلت فارغة هذا الأسبوع على خلفية استمرار إجراءات الحجر الصحي التي تعتمدها البلاد منذ أيام لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.ومقارنة بالعديد من الدول الأخرى، فقد اعتمدت اليونان إجراءات الحجر في وقت مبكر من تفشي […]

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