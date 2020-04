جائحة كورونا توقف مظاهر الحياة في كامل الأردن

2020/04/04 | 08:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الخميس الموافقة على استقالة وزير الزراعة ابراهيم الشحاحدة وتكليف الحقيبة لوزير البيئة صالح الخرابشة.

وكان حساب رئاسة وزراء الأردن على فيسبوك قد نشر صباح الخميس أن وزير الزراعة وضع استقالته بين يدي رئيس الوزراء وذلك "التزاما بالمسؤولية السياسية والأدبية، ونتيجة الأخطاء الإدارية التي حدثت في بعض مديريات الزراعة بالمحافظات".

ورفع رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز الاستقالة إلى الملك عبد الله الثاني، منسبا بالموافقة عليها.

التزاماً بالمسؤوليّة السياسيّة والأدبيّة، ونتيجة الأخطاء الإداريّة التي...Posted by ‎Prime Ministry of Jordan رئاسة الوزراء - الأردن‎ on Thursday, April 2, 2020وتأتي هذه الاستقالة في الوقت الذي تسعى فيه المملكة إلى احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تكمل البلاد الجمعة 14 يوما من حظر التجول.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستند 278 حالة توفي منهم خمس حالات، فيما تعافى 36 شخصا.

وأعلنت الحكومة في 17 مارس الحالي تفعيل "قانون الدفاع" لحالات الطوارئ ضمن إجراءات الحد من انتشار الفيروس.

وقررت تعطيل القطاعين العام والخاص باستثناء الخدمات الصحية لأسبوعين تم تمديدهما، بينما انتشر الجيش لمكافحة فيروس كورونا.

ودعت الحكومة المواطنين إلى عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، ومنعت التجمع لأكثر من 10 أشخاص.



كما منعت التنقل بين المحافظات.

وأوقفت عمان الرحلات الجوية من والى المملكة وعلقت دوام المدارس والفعاليات الرياضية والصلاة في المساجد والكنائس والتجمعات ومجالس العزاء وأغلقت صالات السينما والمطاعم.

