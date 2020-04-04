خليل اندراوس - منهجية التفسير المادي الجدلي للتاريخ

2020/04/04 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #خليل_اندراوس كتب انجلز في مقدمة "الاشتراكية الخيالية والاشتراكية العلمية" يقول: ان المفهوم المادي للتاريخ " يبحث عن السبب النهائي والقوة المحركة الكبرى لكل الأحداث التاريخية الهامة في التطور الاقتصادي للمجتمع، في التغيرات في اسلوب الانتاج والتبادل، وفي ما يعقب ذلك من انقسام المجتمع الى طبقات متميزة، وفي صراع هذه الطبقات ضد بعضها البعض".والقانون الأساسي للتغير الاجتماعي هو القانون الذي يحكم التغيرات في ......

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