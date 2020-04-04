2020/04/04 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #اريك_توسان مقابلة مع اريك توسان، اقتصادي، الناطق باسم الشبكة الدولية للجنة من اجل الغاء الديون غير الشرعية CADTM التي تنضوي تحتها منظمات بأكثر من 30 بلدا.في أحد آخر ، مقالاتك كتبت: “فيروس كورنا هو الشرارة او المفجر لأزمة سوق الأسهم وليس السبب” هل يمكنك توضيح فكرتك هاته؟في حين تدعي وسائل الاعلام الرئيسية والحكومات باستمرار تسبب جائحة كورونا بأزمة سوق الأسهم، أكدتُ أن جميع عناصر الأز......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#اريك توسان - جائحة كورونا جزء من أزمة الرأسمالية متعددة الأبعاد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#اريك توسان - جائحة كورونا جزء من أزمة الرأسمالية متعددة الأبعاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).