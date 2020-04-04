2020/04/04 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #عصام_شكري النيوليبرالية هي الاقتصاد الرأسمالي في زمن العولمة والذي ساد بعد انحسار وانهيار نموذج دولة الرفاه.
وبالتعبير العلمي فان النيوليبرالية هي فلسفة النظام الرأسمالي في واقعها الاخير المعولمي: رفع الحدود، انتقال الرساميل وقوى الانتاج بحرية، الاستثمارات العابرة للقارات وتضييع حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة على صعيد عالمي والتقشف والاستحذاء لسياسات صندوق النقد الدولي وغيرها.
انها الليبرالية في زمن العولمة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عصام شكري - ابقوا في البيت! Stay at Home) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبالتعبير العلمي فان النيوليبرالية هي فلسفة النظام الرأسمالي في واقعها الاخير المعولمي: رفع الحدود، انتقال الرساميل وقوى الانتاج بحرية، الاستثمارات العابرة للقارات وتضييع حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة على صعيد عالمي والتقشف والاستحذاء لسياسات صندوق النقد الدولي وغيرها.
انها الليبرالية في زمن العولمة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عصام شكري - ابقوا في البيت! Stay at Home) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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