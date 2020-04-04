2020/04/04 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عصام_شكري النيوليبرالية هي الاقتصاد الرأسمالي في زمن العولمة والذي ساد بعد انحسار وانهيار نموذج دولة الرفاه.وبالتعبير العلمي فان النيوليبرالية هي فلسفة النظام الرأسمالي في واقعها الاخير المعولمي: رفع الحدود، انتقال الرساميل وقوى الانتاج بحرية، الاستثمارات العابرة للقارات وتضييع حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة على صعيد عالمي والتقشف والاستحذاء لسياسات صندوق النقد الدولي وغيرها.انها الليبرالية في زمن العولمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عصام شكري - ابقوا في البيت! Stay at Home) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عصام شكري - ابقوا في البيت! Stay at Home) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).