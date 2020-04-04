عضو مفوضية حقوق الانسان : كسر الحظر الصحي انتهاك لحقوق الانسان

2020/04/04 | 08:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد عدّ عضو مفوضية حقوق الانسان، فاضل الغراوي، ان اي محاولة لكسر الحظر الصحي الوقائي هي انتهاك خطير لحقوق الانسان.وقال في بيان، له اليوم، ان “حق الحياة والحق في الصحة يعد خط احمر واي محاولة لكسر الحظر الصحي الوقائي سيؤدي الى كارثة انسانية، وعلى كافة المواطنين التقييد بشدة بالتعليمات الصحية ومنع اي […]

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