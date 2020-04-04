في المكسيك … مواطنون يتسلّحون بالتمائم والشموع في مواجهة كورونا

2020/04/04 | 08:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشموع والبلسم والمحاليل… هذه هي المنتجات التي يمكن العثور عليها في الأسواق الشعبية في المكسيك “للحماية” من فيروس كورونا المستجد وهي “حلول” بعيدة كل البعد عن التعليمات الصحية لغسل اليدين أو التزام إجراءات العزل.ويمكن قراءة جملة على ملصق على شمعة تعد بالحماية من الوباء تقول “يا رب، لقد جئت بكل ثقة أمام عرشك لأطلب […]

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