كيف يتعايش قادة دول العالم مع اجراءات العزل التي فرضها عليهم كورونا

2020/04/04 | 09:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اضطر أبرز قادة العالم أيضاً الى تغيير عاداتهم مع انتشار وباء كوفيد-19، بين حجر صحي طوعي أو إلزامي أو العمل من بعد او حتى عقد اللقاءات عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة والخروج بشكل نادر.المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أنهت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الجمعة فترة الحجر الصحي التي امتدت لـ14 يوما في منزلها ببرلين وعادت الى […]

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