2020/04/04 | 09:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجازت هيئة مكافحة فيروس كورونا في ايران، للمصانع الانتاجية باستئناف العمل بدءا من اليوم السبت،مع ضرورة الالتزام بكافة بروتوكولات الصحة والسلامة.وأبقت الهيئة على قرار اغلاق الوحدات الخدمية والتوزيع والمحال التجارية حتى اشعار آخر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا .. الوحدات الانتاجية تستأنف العمل في ايران) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا .. الوحدات الانتاجية تستأنف العمل في ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).