بوتين يقترح خفض الانتاج العالمي للنفط لتحقيق توازن في الأسواق

2020/04/04 | 09:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال جلسة عمل الجمعة أنّ بلاده مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة والسعودية لخفض انتاج النفط، قبل أن يقول إنه يدرس خفضاً بعشرة ملايين برميل في اليوم.وقال بوتين وفق نص الاجتماع الذي نشره موقع الكرملين، “نحن على استعداد للتوافق مع حلفائنا في إطار أوبك+، ومستعدون أيضاً للتعاون مع الولايات المتحدة […]

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