رئيس البرلمان العراقي السابق: اميركا لن تخرج من العراق

2020/04/04 | 09:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس مجلس النواب العراقي السابق، سليم الجبوري، إن الولايات المتحدة لن تنسحب من العراق....

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