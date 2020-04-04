قانوني: صالح سيسحب تكليف الزرفي بعد الطعن بعضوية أحد أعضاء الاتحادية

2020/04/04 | 09:19 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

رجح الخبير القانوني علي التميمي، السبت، قيام رئيس الجمهورية برهم صالح بسحب تكليف رئيس الوزراء عدنان ال...

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