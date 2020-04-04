خلية الازمة تعلن سيطرتها على وباء كورونا

2020/04/04 | 09:19 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

ذﻛﺮت ﺧﻠﻴﺔ اﻷزﻣﺔ أن اﻟﻌﺮاق ﺳﻴﺼﻨﻒ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻟﺪول المسيطرة ﻋﻠﻰ وﺑﺎء كورونا المنتشر في كثير من دول العالم، ﻣﺠ...

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