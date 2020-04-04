الأمن النيابية: أي استهداف للحشد سيكون الرد قاس على مصالح القوات الأمريكية

2020/04/04 | 09:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب كريم عليوي، السبت، من أن استهداف الحشد الشعبي ستكون وخيمة على مصالح امريكا في العراق والمنطقة.وقال عليوي في تصريح تابعته “العهد نيوز”، ان” اي استهداف لتشكيلات الحشد وقياداته او فصائل المقاومة من قبل القوات الامريكية سيكون الرد قاس على مصالحها”.وأضاف أنه “ولن نتهاون في الدفاع على الحشد […]

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