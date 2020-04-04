قائد شرطة ميسان يدعو أهالي المحافظة الى الالتزام التام بتطبيق حظر التجوال

2020/04/04 | 09:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد ‏دعا قائد شرطة محافظة ميسان العميد عبد الخضر جاسم محمد أهالي المحافظة الى الالتزام التام بتطبيق قانون حظر التجوال المفروض من قبل خلية الأزمة للحفاظ على سلامة المواطنين من خطر إنتشار فايروس “كورونا”.وقال قائد الشرطة في بيان اليوم ” سيتم فرض غرامات على المخالفين الذين يتجولون بدون أسباب طارئة ولا يلتزمون […]

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