الرياضة النيابية تكشف عن قرب إتمام مشروعين قانونيين داخل البرلمان

2020/04/04 | 09:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتزم البرلمان، بعد انتهاء الحظر الوقائي المفروض، إتمام القراءة الثانية لقانوني الأندية الرياضي والاتحادات الوطنيةَّ، مبينة أنهما يعدان من أساسيات العمل الرياضي.وقال عضو لجنة الشباب والرياضة ديار برواري، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن لجنته “تستعد بعد إنهاء الحظر الوقائي وانعقاد جلسات مجلس النواب، اتمام القراءة الثانية لقانوني الأندية والاتحادات الرياضية ومن […]

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