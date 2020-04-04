بماذا اشترط الحلبوسي على الزرفي لعقد جلسة استثنائية؟

2020/04/04 | 09:32 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 🟠خاص لتسريبات نيوز: رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يشترط على رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، لعقد الجلسة الاستثنائية، ان يقدم له قائمة موقعة من قبل ٩٠ نائب شيعي.🟠للاشتراك بقناة […]

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