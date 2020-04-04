🟠تعرف على الشخص الذي اثارة الفتنة ليلة امس في الناصرية؟؟

2020/04/04 | 09:32 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اهالي ذي قار يتهمون المدعو فيصل الغزي وهو احد اتباع رجل الدين المثير للجدل محمود الصرخي بالتحريض على كسر قرار حظر التجوال في المحافظة، والغزي شارك في كثير من عمليات […]

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