مصدر امني يوضح بشأن دوي الانفجار في العاصمة بغداد

2020/04/04 | 09:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني مسؤول يوم السبت ان التفجير الذي سُمع دويه بشدة في مناطق بالعاصمة العراقية بغداد ناجم عن تدمير مخلفات عسكرية لتنظيم داعش.

وقال المصدر اليوم، ان القوات الامنية نفذت تفجيرا مسيطرا عليه في وقت مبكر من صباح اليوم لمخلفات عسكرية للتنظيم المتشدد.

وكان سكان في مناطق من محافظة بغداد قد افاد في وقت سابق من اليوم بسماعهم دوي انفجار شديد لم يُعرف مصدره.

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