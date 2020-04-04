2020/04/04 | 09:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اجرى كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الفريق سير جون لوريمر، اتصالا هاتفيا مع وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري.

وقال الفريق لوريمر في تغريدة له على "تويتر" اليوم السبت انه بحث مع الشمري خلال المكالمة جهود العراق في مكافحة فيروس كورونا.

واضاف ان التحقيق الجاري في مقتل وكيل عريف غيلن بينما كانت تساعد في مهام حماية العراق خطوة إيجابية تجاه محاسبة المسؤولين عن خسارتها.

وقتل جنديان أميركيان وثالث بريطاني في شهر آذار الماضي في هجوم صاروخي استهدف معسكر التاجي، شمالي العراق، وهو قاعدة عسكرية تستضيف جنودا أميركيين قرب العاصمة بغداد.

وتتهم واشنطن كتائب "حزب الله" العراقي، التي تتلقى التمويل والتدريب من طهران، بالوقوف وراء هذه الهجمات.



وكانت الكتائب قد هددت باستهداف الجنود الأميركيين عقب مقتل سليماني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فتح تحقيق بمقتل عريف بالقوات البريطانية في العراق) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فتح تحقيق بمقتل عريف بالقوات البريطانية في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).